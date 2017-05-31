Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В парламенте предлагают провести ревизию вручаемых госнаградВ парламенте предлагают провести ревизию вручаемых госнаград"Gearmix": Процессор Intel Core i9 Extreme Edition: 18-ядерный зверь"Gearmix": Процессор Intel Core i9 Extreme Edition: 18-ядерный зверь

Фильм о нищенствующем кыргызском учителе признан лучшим на МКФ в Молдове

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360768_fi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429237-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке появятся остановки с фотографиями кыргызских детей, датируемыми началом 1900-х годов

С 1 января 2018 года госслужащих предлагают обязать сдавать экзамены на знание кыргызского языка

Картина кыргызского режиссера признана "Лучшим короткометражным фильмом" на МКФ в Молдове

В Бишкеке состоялся фестиваль кыргызского народного творчества "Мурас"

Всех чиновников в январе проверят на знание кыргызского языка — проект

31 мая 2017, 15:09       Комментарии

Картина Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" признана "Лучшим короткометражным фильмом" на международном кинофестивале в Молдове. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа КР.
С 25 по 31 мая в Кишиневе проходил Международный фестиваль документальных фильмов "Хронограф". В составе основного жюри работал председатель Союза кинематографистов Кыргызстана режиссер Таалайбек Кулмендеев.
На МКФ документальный фильм кыргызского режиссёра Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" получил приз за "Лучший короткометражный документальный фильм".
Сюжет ленты затрагивает проблему низкой заработной платы кыргызстанских учителей. Учитель физкультуры в сельской школе, который получает в месяц всего 5000 сомов, вынужден подрабатывать, добывая золото вручную в реке Нарын в любое время года.
Ранее "Физрук, золото, река" был удостоен статуэтки "Ак Илбирс" в категории "Лучший документальный фильм". Кроме того, лента стала лауреатом и участником множества фестивалей в Сингапуре, России, Кыргызстане, Румынии, Италии, Черногории и Украине.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум