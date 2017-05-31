Фильм о нищенствующем кыргызском учителе признан лучшим на МКФ в Молдове

31 мая 2017, 15:09 Комментарии

Картина Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" признана "Лучшим короткометражным фильмом" на международном кинофестивале в Молдове. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа КР.

С 25 по 31 мая в Кишиневе проходил Международный фестиваль документальных фильмов "Хронограф". В составе основного жюри работал председатель Союза кинематографистов Кыргызстана режиссер Таалайбек Кулмендеев.

На МКФ документальный фильм кыргызского режиссёра Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" получил приз за "Лучший короткометражный документальный фильм".

Сюжет ленты затрагивает проблему низкой заработной платы кыргызстанских учителей. Учитель физкультуры в сельской школе, который получает в месяц всего 5000 сомов, вынужден подрабатывать, добывая золото вручную в реке Нарын в любое время года.

Ранее "Физрук, золото, река" был удостоен статуэтки "Ак Илбирс" в категории "Лучший документальный фильм". Кроме того, лента стала лауреатом и участником множества фестивалей в Сингапуре, России, Кыргызстане, Румынии, Италии, Черногории и Украине.