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В Бишкеке продолжают сносить незаконно построенные объекты

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429236-ru.html

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31 мая 2017, 14:39       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Бишкеке продолжают сносить незаконно построенные объекты, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По информации Управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек (УЗС), снесен забор из пескоблока по улице М. Сагынбая №99, который перекрывал проезжую часть дороги от улицы Тыныстанова до бульвара Эркиндик.
Также сотрудниками Управления демонтирована незаконно установленная рекламная стела "Магнит", размером 3Х2. Кроме того снесено незаконно установленное металлическое крыло самолета на западной стороне здании "Илбирс" по адресу: ул. Орозбекова №77.
Помимо этого, в целях надлежащего эстетического облика города убраны 27 рекламных щитов по улице Панфилова от Горького до Киевская. Ранее владельцам выдавались уведомления.

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