"Gearmix": Процессор Intel Core i9 Extreme Edition: 18-ядерный зверь

31 мая 2017, 15:05 Комментарии

В прошлом году на выставке Computex компания Intel представила свой первый 10-ядерный потребительский ЦП и совершила шаг навстречу "мегазадачности". Это был дороговатый чип (его цена начиналась приблизительно с 1700 долларов), но он удовлетворил потребности тех пользователей, которым было нужно одновременно выполнять несколько ресурсоёмких задач. Теперь Intel поднимает планку и представляет целое семейство процессоров для энтузиастов – Core X-series – во главе которого стоит первый 18-ядерный ЦП от Intel под названием i9-7980XE.

Процессор 7980XE стоимостью в 1999 долларов, определённо, не является обычным чипом для рядового ПК. Скорее, это своего рода заявление от Intel. Он обходит 16-ядерный ЦП Threadripper от AMD, которому предстояло стать самым производительным потребительским процессором компании 2017 года. У Intel появляется ещё один способ угодить жадным до производительности пользователям, которые могут пожелать играть в видеоигры с разрешением 4K и транслировать процесс на Twitch в HD качестве. К тому же, как будто огромного количества ядер не было достаточно, процессор i9-7980XE стал первым потребительским процессором Intel, который преодолел отметку в терафлопс производительности.

Для тех, кому 18 ядер представляются роскошью, компания Intel подготовила Core i9 Extreme Edition с 10, 12, 14 и 16 ядрами. Наверное, самая радостная новость для любителей "железа": цена 10-ядерного процессора i9-7900X составит 999 долларов, а это существенно меньше по сравнению со стоимостью прошлогодней версии.

Все чипы i9 обладают базовой тактовой частотой 3,3 ГГц, а максимальная частота составляет 4,3 ГГц с технологией Turbo Boost 2.0 и 4,5 ГГц с технологией Turbo Boost 3.0. Производительность последней была улучшена в новых чипах Extreme Edition, чтобы увеличить скорость при максимальном использовании как одного, так и двух ядер. Окаймляют семейство X-series 4-ядерный i5-7640X и 4-, 6- и 8-ядерные i7.

Хотя всё это может показаться излишеством, специалисты Intel говорят, что на создание линейки i9 их вдохновил на удивление высокий спрос на прошлогодний 10-ядерный процессор. "Broadwell E был неким экспериментом, — говорит представитель Intel. – Его покупали. Это доказало, что энтузиасты выбирают лучшее из лучшего. Да, мы добавили процессоры с большим количеством ядер, но также представили чипы с меньшим их количеством. Мы стремились расширить линейку".

Как нетрудно представить, из-за дополнительных ядер процессор сильнее нагревается. Поэтому компания Intel разработала жидкостную систему охлаждения, которая будет работать как с новыми процессорами, так и с некоторыми чипами предыдущих поколений. Требования по теплоотводу всех новых Core i9, а также 6- и 8-ядерных процессоров i7 составляют 140 Вт, это их максимальное тепловыделение. Показатели такие же, как у прошлогоднего 10-ядерного ЦП, но они всё же выше 91 Вт более доступного Intel i7-7700K.

В последние несколько лет чипы Intel для ноутбуков были гораздо интереснее процессоров для настольных ПК. Отчасти так случилось потому, что ультракомпактные ноутбуки и ноутбуки-трансформеры перестали гнаться за производительностью, а стали предлагать рационально подобранные характеристики. Вряд ли для множества пользователей новые Core i9 X-series станут актуальными, но для ценителей "железа", которые нагружают свою технику по полной, новые ЦП – просто сбывшаяся мечта.

Источник "Gearmix"

30.05.17