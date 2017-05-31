В парламенте предлагают провести ревизию вручаемых госнаград

31 мая 2017, 15:11 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Нужно провести ревизию вручаемых государственных наград, чтобы выдавать их действительно достойным. Об этом сегодня на заседании парламента заявила депутат Алтынай Омурбекова.

По ее словам, сегодня в стране много разных госнаград. "Отсюда и понятно, почему эти награды не ценятся. Если здесь в зале спросить, то у многих, кто имеет госнаграды, все эти награды пылятся в шкафу. Государственная награда, это достояние государства и тот, кто ее получил, действительно заслуживает ее. А сейчас госнаграды получают те, кто имеет связи", - сказала депутат.

Парламентарий считает, что нужно провести ревизию, кто получает и за какие заслуги. "Сейчас пошла такая практика, что тот, кто хочет получить награду, сам бегает, стучит во все двери и через свои связи получает ее. Все это видят и потому госнаграды не ценятся в обществе. А действительно кто их достоин скромно молчат", - сказала А.Омурбекова.

Отметим, в парламенте рассматривают проект закона "О внесении изменений в Закон КР "Об учреждении государственных наград КР" (инициатор – Правительство).