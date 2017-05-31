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СМИ: почти половина подписчиков Трампа в Twitter оказались ботами

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-pocht...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429233-ru.html

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СМИ: Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон

31 мая 2017, 15:13       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. При этом отмечается, что за минувшие выходные у страницы президента США произошел резкий скачок в количестве подписчиков
Почти половина из 31 млн подписчиков президента США Дональда Трампа в Twitter являются ботами (сокращенно от "роботы"). Об этом сообщила во вторник газета New York Daily News, которая ссылается на отчет специализированного сайта Twitter Audit Report, подсчитывающего количество реальных подписчиков того или иного профиля в социальной сети.
Согласно приведенным данным, только 51% подписчиков (15,9 млн) являются людьми, в то время как остальные 15,1 млн представляют собой искусственно созданные страницы без деталей и фотографий. Газета при этом отдельно отмечает, что за минувшие выходные у страницы Трампа произошел резкий скачок в количестве подписчиков: их стало на 3 млн больше всего за пару дней.
Согласно данным New York Daily News, у экс-президента США Барака Обамы 89 млн подписчиков, из которых 79% - реальные люди.
Трамп известен своим пристрастием к использованию социальной сети Twitter. Большинство своих заявлений он делает при помощи именно этой площадки, считая это эффективным способом взаимодействия с населением.
Источник ТАСС

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