"Gearmix": Нейронный движок Apple будет отвечать за работу искусственного интеллекта следующего iPhone

31 мая 2017, 15:14 Комментарии

Компания Apple стремится улучшить быстродействие каждого поколения мобильных процессоров, недавний пример — iPhone 7 и 7 Plus в сентябре были оснащены 4-ядерными чипами A10 Fusion. Но для того, чтобы сохранить конкурентоспособность своих девайсов, в Apple создают вспомогательный процессор, предназначенный для искусственного интеллекта.

Источник сообщил о том, что компания Apple разрабатывает чипы, которые будут использоваться в двух главных сферах, где применяется искусственный интеллект: дополненная реальность и самоуправляемые автомобили. Сейчас девайсы технотитана распределяют обработку связанных с искусственным интеллектом задач между двумя чипами – основным процессором и GPU, но у новой разработки, которую в Apple по неофициальной информации называют нейронным движком, есть собственный модуль, предназначенный для потребностей искусственного интеллекта. Использование отдельного процессора для этих задач также увеличит время работы от батареи.

К сожалению, неизвестно, появится ли чип в этом году. Таким образом, Apple отстаёт от компании Qualcomm с её новейшей версией мобильных процессоров Snapdragon, которые уже используют выделенный для искусственного интеллекта модуль, а также от Google, чей Tensor Processing Unit (TPU) может брать на себя решение задач искусственного интеллекта через облачный сервис.

Компания Apple объявила о создании собственной глубокой нейронной сети на прошлогодней Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple, но подобный вид машинного обучения осуществляется с помощью серверов, а не мобильных процессоров. В отличие от механизмов по защите данных, отправляемых на серверы Apple, процессор нейронного движка позволит девайсам самостоятельно исследовать информацию, что окажется быстрее и снизит нагрузку на батарею точно так же, как это делали отвечающие за распознавание движений процессоры наподобие M7 в 2013 году.

Источник "Gearmix"

30.05.17