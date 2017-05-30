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"Gearmix": Нейронный движок Apple будет отвечать за работу искусственного интеллекта следующего iPhone

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gearmix-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429232-ru.html

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"Gearmix": Процессор Intel Core i9 Extreme Edition: 18-ядерный зверь

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31 мая 2017, 15:14       Комментарии

Компания Apple стремится улучшить быстродействие каждого поколения мобильных процессоров, недавний пример — iPhone 7 и 7 Plus в сентябре были оснащены 4-ядерными чипами A10 Fusion. Но для того, чтобы сохранить конкурентоспособность своих девайсов, в Apple создают вспомогательный процессор, предназначенный для искусственного интеллекта.
Источник сообщил о том, что компания Apple разрабатывает чипы, которые будут использоваться в двух главных сферах, где применяется искусственный интеллект: дополненная реальность и самоуправляемые автомобили. Сейчас девайсы технотитана распределяют обработку связанных с искусственным интеллектом задач между двумя чипами – основным процессором и GPU, но у новой разработки, которую в Apple по неофициальной информации называют нейронным движком, есть собственный модуль, предназначенный для потребностей искусственного интеллекта. Использование отдельного процессора для этих задач также увеличит время работы от батареи.
К сожалению, неизвестно, появится ли чип в этом году. Таким образом, Apple отстаёт от компании Qualcomm с её новейшей версией мобильных процессоров Snapdragon, которые уже используют выделенный для искусственного интеллекта модуль, а также от Google, чей Tensor Processing Unit (TPU) может брать на себя решение задач искусственного интеллекта через облачный сервис.
Компания Apple объявила о создании собственной глубокой нейронной сети на прошлогодней Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple, но подобный вид машинного обучения осуществляется с помощью серверов, а не мобильных процессоров. В отличие от механизмов по защите данных, отправляемых на серверы Apple, процессор нейронного движка позволит девайсам самостоятельно исследовать информацию, что окажется быстрее и снизит нагрузку на батарею точно так же, как это делали отвечающие за распознавание движений процессоры наподобие M7 в 2013 году.
Источник "Gearmix"
30.05.17

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