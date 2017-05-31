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Владелец машины из "Назад в будущее" попался на попытке пронзить время

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/vladeletc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429231-ru.html

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31 мая 2017, 15:24       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Житель калифорнийского города Санта-Кларита Спенсер Уайт исполнил мечту: он купил себе автомобиль DeLorean — такой же, как в фильме "Назад в будущее". Впрочем, радость американца была недолгой. Полицейский остановил Уайта, когда тот развил скорость в 88 миль в час (около 140 километров в час), достаточную для прыжка во времени, сообщает KTLA 5.
Именно такую скорость пытались развить на своей чудо-машине герои фантастической трилогии, чтобы совершить путешествие во времени.
По словам Уайта, достичь заветной отметки ему посоветовала мама.
"Мы ехали с ней по шоссе со скоростью 84 мили в час. И тут она говорит мне: "Давай, дожми до 88. Я подумал: "Конечно, почему нет?" — сказал американец. Впрочем, как только стрелка спидометра указала на нужную цифру, калифорнийца остановил полицейский.
"Страж порядка оказался моим ровесником, смотревшим фильм "Назад в будущее". Он прекрасно меня понял и даже спросил, где мой пространственный накопитель- важный компонент машины времени", — заявил Уайт.
Несмотря на сочувствие незадачливому фанату фильма "Назад в будущее", полицейский все же выписал калифорнийцу штраф в 400 долларов за превышение скорости.
Уайт не расстроился. Напротив, он решил сохранить чек со штрафом на память.
Источник Вести
31.05.17

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