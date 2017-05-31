"Kazpravda.kz": Назарбаев стал первым покупателем отечественных золотых слитков

31 мая 2017, 15:31 Комментарии

Нацбанк запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения.

Первым покупателем золотых слитков Казахстанского монетного двора стал Президент РК Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, передает Kazpravda.kz.

"Вчера в отделении Народного банка в Астане на имя Президента был выписан приходной кассовый ордер на покупку всей линейки золотых слитков – от 10 граммов до 100 граммов. Надеюсь, что наши граждане последуют примеру Президента и купят слитки, например, для сохранения сбережений", – сказал Акишев на брифинге для СМИ по запуску программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения.

Председатель Нацбанка отметил, что золотые слитки становятся доступными для граждан с сегодняшнего дня.

Слитки представлены в четырех разновидностях: 10, 20, 50 и 100 граммов.

"Золотые мерные слитки являются исключительно казахстанскими – от сырья до конечного продукта. Национальный банк гарантирует высокое качество слитков золота с пробой "четыре девятки". По мере реализации и популяризации программы мы готовы выпускать слитки большей массой в случае появления такой потребности", – добавил глава финансового регулятора.

Купить слитки можно в казахстанских банках, участвующих в программе. Пока это Народный банк Казахстана и Евразийский банк. Им же можно продать это золото без каких-либо ограничений.

"В рамках начального этапа программы определены только четыре города, где возможно купить и продать слитки. Это Астана, Алматы, Усть-Каменогорск и Атырау. Со временем по мере роста популярности география реализации золотых слитков будет расширена, – уточнил Акишев. – Мы также ведем переговоры с другими банками и надеемся на их присоединение к программе. В будущем мы планируем разрешить покупку и продажу золотых слитков через обменные пункты небанковских юридических лиц. Для этого потребуется внесение изменений в законодательство".

Ориентировочно стоить слитки будут: 10 граммов – 127 тыс. тенге, 20 граммов – 254 тыс. тенге, 50 граммов – 635 тыс. тенге, 100 граммов – 1 млн 270 тыс. тенге.

"Покупка золотых слитков имеет риски изменения стоимости золота на мировом рынке и изменения курса национальной валюты. Стоимость золота может как увеличиваться, так и снижаться. И граждане должны будут самостоятельно принимать инвестиционные решения", – подчеркнул председатель Национального банка РК.

Финрегулятор планирует ежедневно публиковать стоимость золотых слитков, исходя из цены золота на мировом рынке (фиксинга) и курса тенге к доллару США. "Конечная стоимость покупки и продажи золотых слитков будет устанавливаться банками самостоятельно с учетом официальных котировок и собственной маржи. То есть цена покупки и реализации слитка в банке будет различаться, так же как по аналогии с операциями по покупке и продаже наличной иностранной валюты", – сказал глава НБ РК.

Нарушать целостность специальной защитной вакуумной упаковки золотого слитка не рекомендуется, поскольку сам по себе драгметалл является мягким.

"Если вы планируете использовать слитки как ликвидный инструмент для быстрой продажи, то рекомендуем не нарушать целостность упаковки, – сказал Данияр Акишев. – Однако если все же захочется вскрыть упаковку и пощупать золото, то стоимость слитка не изменится. Единственное, что банк примет этот слиток на инкассо, то есть рассчитается с вами после проведения экспертизы с Национальным банком. А это потребует длительного времени и уплаты дополнительной комиссии".

"Казахстанская правда"

31.05.17