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ЖК окончательно одобрил новую дату президентских выборов – 15 октябряЖК окончательно одобрил новую дату президентских выборов – 15 октябряАкция "Переводы совершай — на Бали отдыхай"Акция "Переводы совершай — на Бали отдыхай"

Жогорку Кенеш поддержал проведение выборов президента 15 октября

Источник:
http://kabar.kg/news/zhogorku-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429229-ru.html

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Активист Ондуруш Токтонасыров провел акцию протеста против поправок в Закон "О выборах президента"

31 мая 2017, 15:33       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша". "За" документ проголосовали 106 депутатов, "против" - 9 из присутствующих в зале 115 парламентариев.
Таким образом, дата проведения выборов президента переносится с "третьего воскресенья ноября" на "третье воскресенье октября". В этом году она выпадает на 15 октября.
Далее документ направят президенту страны на подпись.
Намерение принять участие в выборах озвучили бывший премьер-министр Темир Сариев, лидеры партии "Республика Ата-Журт" Омурбек Бабанов, "Онугуу Прогресс" Бакыт Торобаев и "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, сейчас находящийся в следственном изоляторе по обвинению в коррупции.
Также называется кандидатура премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Окончательное решение об его участии будет принято в июне на съезде партии СПДК.
Кроме того, этот документ предлагает увеличение избирательного залога до 1 млн сомов И избирательного порога с 7 до 9 %, обеспечения принципов открытости процедуры голосования и подсчета голосов, распределения мандатов внутри единого списка кандидатов партии и исключения некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, отзыва списка кандидатов после голосования до распределения депутатских мандатов.
Норма об увеличении избирательного порога с 7 до 9 % будет действовать с 2020 года и вводится в целях укрупнения и объединения политических партий.

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