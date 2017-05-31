Многие ошибаются, когда держат орозо за компанию, чтобы сбросить вес или бросить курить, - завотделом ДУМК А.Эргешов

31 мая 2017, 14:52 Комментарии

Орозо обязаны держать все мусульмане. Об этом в интервью АКИpress сообщил заведующий отделом образования Духовного управления мусульман Кыргызстана Акимжан Эргешов. По его словам, многие мусульмане начали соблюдать определенные требования Ислама, одним из столпов которого является пост в месяц Рамазан. Однако не все знают, как правильно это делать.

"Правильно держать пост значит вовремя закрыть рот (сухур) и сделать разговение (ифтар). График до начала поста роздан. Разговение лучше совершать чистой водой, если есть возможность, 3-5 фиников съесть. Желательно не затягивать время, это не к лучшему. Надо делать это, как только наступило время. Сухур делать лучше чуть раньше", - сказал

Он отметил, что нежелательно закрывать рот за несколько часов, чтобы подольше поспать.

"Необходимо знать, что Ислам таким образом учит мусульман воспитывать себя, учиться терпению, узнать, как живут люди, которые не имеют возможности вдоволь кушать. Люди учатся быть добрее к окружающим, помогать им, а не думать только о себе, ощущать цену жизни, милосердия, добрых поступков. Однако пост мусульмане держат ради Аллаха, а не для себя, и Всевышний вознаграждает постящихся за это", - добавил А.Эргешов.

По его словам, если состояние здоровья мусульманину позволяет держать пост, он обязан его держать. Если положение не позволяет, он обязан его возместить в следующем месяце.

"Держать пост нельзя тем людям, которые болеют в этот период, или держат долгий путь. А также человеку, который не достиг зрелого возраста или психически больному, и женщинам при ежемесячном цикле и в послеродовом периоде. Прекратить пост можно только тогда, когда постящийся чувствует нетерпимую боль, у него галлюцинации или теряет сознание. При этом он должен возместить пропущенные дни в последующем. За пропущенный без особых причин один день постящийся должен возместить штрафные 60 дней подряд. Если мусульманин продержал 58 или 59 дней, а 1 не додержал, за этот пропущенный день он обязан возместить еще 60 дней не прерывая", - подчеркнул представитель ДУМК.

Отвечая на вопрос, он сообщил, что чистить зубы в дневное время можно, но при этом постящемуся нельзя проглатывать ни капли воды, в противном случае пост нарушается. "Нельзя переживать, когда изо рта исходит неприятный запах. Этот запах, как говорит пророк, для Аллаха лучше запаха мускуса. Аллах любит этот запах, потому что ради него это делается. За этот пост и запах мы получаем вознаграждение", - добавил А.Эргешов.

Также, он рассказал, что совершение намаза и орозо нельзя связывать друг с другом, это два отдельных столпа Ислама. Поэтому при держании поста не обязательно читать молитву, но желательно выделять по 5 минут на совершение каждого намаза из 24 часов, которые нам даны, для обращения к Богу.

"Многие ошибаются, когда держат орозо за компанию с друзьями или коллективом, чтобы сбросить вес, бросить курить или другие привычки. Это намерение не для довольства Аллаха, а своего собственного. В посту необходимо иметь намерение, что это делается только для Творца", - отметил завотделом образования ДУМК.

Кроме того, по его словам, не запрещается курить после разговения, но Ислам не поддерживает привычки, которые могут нанести вред здоровью. "Но что же делать с заядлым курильщиком? То, что он не курит в течение дня, уже победа", - сказал А.Эргешов.

Наряду с отказом от питья, приема пищи в дневное время, необходимо отказаться от половой близости. "Если одно из этих требований нарушается, пост нарушается в тот же момент. После ифтара можно, но только супругам. Идти налево - большой грех", - напомнил он.