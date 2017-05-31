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Депутатам рассказали, сможет ли многодетная мать получить орден "Баатыр эне", если один из ее детей умерДепутатам рассказали, сможет ли многодетная мать получить орден "Баатыр эне", если один из ее детей умерМногие ошибаются, когда держат орозо за компанию, чтобы сбросить вес или бросить курить, - завотделом ДУМК А.ЭргешовМногие ошибаются, когда держат орозо за компанию, чтобы сбросить вес или бросить курить, - завотделом ДУМК А.Эргешов

Критерии отбора матерей, которые могут претендовать на орден "Баатыр эне", так расплывчаты, что приведут к коррупции, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429227-ru.html

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31 мая 2017, 14:54       Комментарии

Критерии отбора матерей, которые могут претендовать на получение ордена "Баатыр эне" настолько расплывчаты, что приведут к коррупции, считает депутат Айтмамат Назаров("Кыргызстан"). Об этом он сказал 31 мая на заседании парламента. "Давайте прочитаем статью, где говорится о том, кто может претендовать на получение ордена "Баатыр эне". Претендовать может женщина, которая родила и достойно воспитала 7 и более детей, которая должное внимание уделила здоровью детей, образованию и нравственному воспитанию. Это же общие слова. Если пишите, то конкретизируйте. Какое образование у детей должно быть? Высшее? Они должны быть кандидатами наук или докторами? Позаботилась о здоровье. Что это значит? Чтобы все части тела были на месте? Если не конкретизировать, то такие расплывчатые критерии приведут к коррупции", - сказал он.

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