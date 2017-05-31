Критерии отбора матерей, которые могут претендовать на орден "Баатыр эне", так расплывчаты, что приведут к коррупции, - депутат

31 мая 2017, 14:54 Комментарии

Критерии отбора матерей, которые могут претендовать на получение ордена "Баатыр эне" настолько расплывчаты, что приведут к коррупции, считает депутат Айтмамат Назаров("Кыргызстан"). Об этом он сказал 31 мая на заседании парламента. "Давайте прочитаем статью, где говорится о том, кто может претендовать на получение ордена "Баатыр эне". Претендовать может женщина, которая родила и достойно воспитала 7 и более детей, которая должное внимание уделила здоровью детей, образованию и нравственному воспитанию. Это же общие слова. Если пишите, то конкретизируйте. Какое образование у детей должно быть? Высшее? Они должны быть кандидатами наук или докторами? Позаботилась о здоровье. Что это значит? Чтобы все части тела были на месте? Если не конкретизировать, то такие расплывчатые критерии приведут к коррупции", - сказал он.