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"Айыл банк" списал кредит заемщикам, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области"Айыл банк" списал кредит заемщикам, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской областиКритерии отбора матерей, которые могут претендовать на орден "Баатыр эне", так расплывчаты, что приведут к коррупции, - депутатКритерии отбора матерей, которые могут претендовать на орден "Баатыр эне", так расплывчаты, что приведут к коррупции, - депутат

Депутатам рассказали, сможет ли многодетная мать получить орден "Баатыр эне", если один из ее детей умер

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429226-ru.html

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31 мая 2017, 15:00       Комментарии

Депутат Садык Шер-Нияз("Ата Мекен") интересуется, сможет ли многодетная мать получить орден "Баатыр эне", если один из ее детей умер. Об этом он спросил 31 мая на заседании парламента. "Просто пример. У женщины есть 7 детей. Она их растила, они достигли совершеннолетия, но, к сожалению, в возрасте 20 лет один из ее детей умер в результате аварии. У нее только 6 детей. Она может претендовать на получение ордена? Нет. Она не сможет получить награду, хотя в случившемся она совсем не виновата", - сказал он.
"В законе есть пункт о том, что если женщина потеряла одного из детей по независящим от нее причинам, то эта ситуация будет учтена", - ответил министр культуры, туризма и информации Туголбай Казаков.

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