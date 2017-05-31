Депутатам рассказали, сможет ли многодетная мать получить орден "Баатыр эне", если один из ее детей умер

31 мая 2017, 15:00 Комментарии

Депутат Садык Шер-Нияз("Ата Мекен") интересуется, сможет ли многодетная мать получить орден "Баатыр эне", если один из ее детей умер. Об этом он спросил 31 мая на заседании парламента. "Просто пример. У женщины есть 7 детей. Она их растила, они достигли совершеннолетия, но, к сожалению, в возрасте 20 лет один из ее детей умер в результате аварии. У нее только 6 детей. Она может претендовать на получение ордена? Нет. Она не сможет получить награду, хотя в случившемся она совсем не виновата", - сказал он.

"В законе есть пункт о том, что если женщина потеряла одного из детей по независящим от нее причинам, то эта ситуация будет учтена", - ответил министр культуры, туризма и информации Туголбай Казаков.