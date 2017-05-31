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В Бишкеке появятся остановки с фотографиями кыргызских детей, датируемыми началом 1900-х годов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429225-ru.html

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31 мая 2017, 15:05       Комментарии

В Бишкеке с 1 июня на 37 остановках и 13 рекламных щитах поместят фотографии кыргызских детей начала 1900-х годов.
"Главная цель данного проекта - показать историю и быт детей Кыргызстана с 1917 года до современных дней. Проект поможет оценить и задуматься о будущем Кыргызстана. Дети - наше будущее. На сегодняшний день в Кыргызстане более 2 млн детей, это половина населения, поэтому можно сказать, что у Кыргызстана очень перспективное будущее", - сообщила глава UNICEF в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.
Фотогалерея будет состоять из 2 частей. Первая часть - старая фотография, вторая часть - воссозданные кадры в современности.
Для современных кадров приняли участие дети из столичных детских садов и школ, в то время, как фотографии прошлого века подобраны из государственного архива.
Как отметила представитель UNICEF в Кыргызстане Мавлюда Джапарова, на фотографиях запечатлены дети из Ошской, Жалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. "Всего мы оцифровали 50 фотографий и делились ими в соцсетях, они вызвали интерес у пользователей. После чего мы решили запустить такой проект", - рассказала М.Джапарова.
По словам Юкиэ Мокуо, основной целью подобных мероприятий является привлечение внимания общественности к вопросам детей.
"В Кыргызстане очень много детей, у которых не защищены права. Много еще проблем над решением которых нужно работать. Этот креативный проект даст нам ощущение праздника, но в то же время мы хотим привлечь внимание к проблемам", - отметила она

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