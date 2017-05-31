Водители не поделили дорогу и подрались в Бишкеке — кадры очевидца

31 мая 2017, 15:14 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В Бишкеке подрались два водителя, не поделившие дорогу, сообщил очевидец через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

По его словам, 30 мая на пересечении проспекта Шабдан Баатыра и улицы Анкара водитель Lexus LX570, следуя в западном направлении, выехал на встречную полосу. Водитель Toyota, ехавший навстречу, решил проучить его и преградил путь. Возник автомобильный затор. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033620229'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033620229'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуВодители не поделили дорогу и подрались в Бишкеке — кадры очевидца

Очевидец рассказал, что водитель Lexus устроил драку.

"Он был крупнее, чем его соперник на Toyota, поэтому поднял руку. Мы старались их разнять", - сказал очевидец происшествия.

Свидетель считает, что патрульная милиция должна обратить внимание на водителя Lexus, нарушившего Правила дорожного движения.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека сообщили, что ищут подравшихся водителей. По словам пресс-секретаря ведомства Таалая Бугубаева, милиция будет выяснять все причины произошедшего. Также он сообщил, что по данному факту заявления в милицию еще не писали.

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