Катарское телевидение посвятило Кыргызстану месячный выпуск программы

31 мая 2017, 14:35 Комментарии

Катарское телевидение будет показывать программу, посвященную Кыргызстану. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Кыргызстана в Катаре Нуран Ниязалиев.

По его словам, программа была отснята еще весной в Балыкчы. Телепередача "Одно сердце" будет транслироваться в течение всего священного месяца Рамазан и посвящена благотворительности верующих кыргызстанских мусульман.

Напомним, в апреле арабская редакция международного телеканала "Аль-Джазира" транслировала серии фильмов о культуре Кыргызстана.