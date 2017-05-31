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Катарское телевидение посвятило Кыргызстану месячный выпуск программы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360670_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429222-ru.html

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31 мая 2017, 14:35       Комментарии

Катарское телевидение будет показывать программу, посвященную Кыргызстану. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Кыргызстана в Катаре Нуран Ниязалиев.
По его словам, программа была отснята еще весной в Балыкчы. Телепередача "Одно сердце" будет транслироваться в течение всего священного месяца Рамазан и посвящена благотворительности верующих кыргызстанских мусульман.
Напомним, в апреле арабская редакция международного телеканала "Аль-Джазира" транслировала серии фильмов о культуре Кыргызстана.

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