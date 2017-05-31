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В 2016 году из рабства за рубежом вызволены 175 кыргызстанцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360767_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429221-ru.html

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31 мая 2017, 14:43       Комментарии

В 2016 году были освобождены 175 кыргызстанцев, находящихся в рабстве за рубежом. Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы миграции КР Алмаз Асанбаев.
По его словам, граждане Кыргызстана были найдены по информации их родственников и оперативным данным, они вывезены на родину из России, Турции, Казахстана, ОАЭ.
По словам заместителя главы ведомства, среди жертв торговли людьми мужчины, как правило, подвергались трудовому рабству, а женщины - сексуальному.
Из 175 граждан только 10 обратились в правоохранительные органы с заявлением. Многие из тех, кто отказывался писать заявление, были освобождены из сексуального рабства.

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