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"Айыл банк" списал кредит заемщикам, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aiyl-bank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429219-ru.html

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31 мая 2017, 15:03       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. ОАО "Айыл банк" списало кредит заемщикам, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области. Об этом сообщил председатель правления ОАО "Айыл банк" Мурат Акимов в ходе пресс-конференции в Бишкеке.
"С каждым нашим заемщиком, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области, мы работаем индивидуально и готовы помочь в сложившейся сложной ситуации", - сказал он.
По его словам, после произошедших природных бедствий, специалисты ОАО "Айыл банк", "РСК банк" и банка "Компаньон" выехали в Чон-Алайский и Узгенский районы Ошской области для оказания помощи клиентам. На сегодня установлено, что в Чон-Алайском районе у ОАО "Айыл банк" в общей сложности насчитывается 127 заемщиков. У 62 заемщиков жилые дома получили разные степени разрушения в результате серии произошедших 3-5 мая 2017 года землетрясений.
"Учитывая это, банком принято решение о реструктуризации и пролонгации сроков погашения взятых заемщиками кредитов. Кроме этого, принято решение о полном списании кредита 4 заемщикам, проживавшим в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Общая сумма списанной кредитной задолженности составила 824 тысяч сомов. Вместе с этим сотрудниками ОАО "Айыл банк" оказана помощь жителям Ошской области, пострадавшим в результате стихийных бедствий в размере 822 тысячи сомов", - отметил председатель правления ОАО "Айыл банк" Мурат Акимов.
Как сообщает пресс-служба правительства, председатель правления ОАО "РСК банк" Азизбек Оморкулов отметил, что банком также проводится работа с заемщиками, чьи жилые дома пострадали в результате произошедших природных бедствий в Ошской области.

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