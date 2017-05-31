"Айыл банк" списал кредит заемщикам, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области

31 мая 2017, 15:03 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. ОАО "Айыл банк" списало кредит заемщикам, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области. Об этом сообщил председатель правления ОАО "Айыл банк" Мурат Акимов в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

"С каждым нашим заемщиком, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области, мы работаем индивидуально и готовы помочь в сложившейся сложной ситуации", - сказал он.

По его словам, после произошедших природных бедствий, специалисты ОАО "Айыл банк", "РСК банк" и банка "Компаньон" выехали в Чон-Алайский и Узгенский районы Ошской области для оказания помощи клиентам. На сегодня установлено, что в Чон-Алайском районе у ОАО "Айыл банк" в общей сложности насчитывается 127 заемщиков. У 62 заемщиков жилые дома получили разные степени разрушения в результате серии произошедших 3-5 мая 2017 года землетрясений.

"Учитывая это, банком принято решение о реструктуризации и пролонгации сроков погашения взятых заемщиками кредитов. Кроме этого, принято решение о полном списании кредита 4 заемщикам, проживавшим в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Общая сумма списанной кредитной задолженности составила 824 тысяч сомов. Вместе с этим сотрудниками ОАО "Айыл банк" оказана помощь жителям Ошской области, пострадавшим в результате стихийных бедствий в размере 822 тысячи сомов", - отметил председатель правления ОАО "Айыл банк" Мурат Акимов.

Как сообщает пресс-служба правительства, председатель правления ОАО "РСК банк" Азизбек Оморкулов отметил, что банком также проводится работа с заемщиками, чьи жилые дома пострадали в результате произошедших природных бедствий в Ошской области.