В правительстве пояснили, почему предлагается упразднить медаль "За благотворительность"

31 мая 2017, 14:28 Комментарии

Депутат Наталья Никитенко("Ата Мекен") интересуется, почему правительство предлагает упразднить медаль "За благотворительность". Об этом она спросила 31 мая на заседании парламента, где рассматривается законопроект "О государственных наградах и почетных званиях КР". "Такое предложение было внесено и раньше. В качестве оснований для упразднения медали говорилось о том, что медаль никому не выдавалась. Но это ведь не потому, что нет людей, достойных награды. Мы ведь все видим, что когда государство не справляется и не дорабатывает, подключаются простые, неравнодушные граждане", - сказала она.

В ответ министр юстиции Уран Ахметов сообщил, что в законопроекте предусмотрена норма, позволяющая награждать людей за благотворительность.

"В ордене "Данк", которую предлагается учредить, предусмотрена возможность наградить граждан за благотворительность", - сказал он.

По проекту закона орденом "Даңк" могут награждаться лица (граждане КР, юридические лица и административно-территориальные единицы КР, а также иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица иностранных государств, имеющие заслуги перед КР):

- за трудовые заслуги, способствующие повышению уровня социально-экономического развития КР и благосостояния народа, сохранению мира и стабильности;

- за заслуги в области науки, образования и здравоохранения;

- за заслуги в области государственной, благотворительной и общественной деятельности, в укреплении законности, правопорядка, безопасности и обороноспособности страны;

- за вклад в сохранение, популяризацию и развитие национальной культуры, искусства, истории и патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- за заслуги в продвижении, поддержке и популяризации спорта.

Орден "Даңк" носится на левой стороне груди после ордена "Данакер".