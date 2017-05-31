МЧС просит не верить сообщениям в WhatsApp о том, что объявлен режим ЧС и начинается шторм

31 мая 2017, 14:36 Комментарии

Информация, которая массово рассылается по WhatsApp о том, что объявлен режим чрезвычайной ситуации и начинается шторм, не соответствует действительности. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС рекомендует гражданам не поддаваться панике и получать достоверную информацию от официальных источников - на официальном веб-сайте МЧС, а также на официальном веб-сайте Кыргызгидромет.

В связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями 31 мая на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.

1-2 июня в отдельных горных и предгорных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.

3-4 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. 4 июня днем и 5 мая на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

6-7 июня сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Понижение дневной температура воздуха.

31 мая на большинстве рек республики в связи с локальными ливневыми дождями отмечались подъемы уровня воды, на 1-10см; Нарын (среднее течение) и Кок-Арт - 13 см.

Водность большинства рек республики повышенная и составляет 122-289%.

На реках Ур-Марал, Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Тар и Кызыл-Суу расходы воды приближены к критической отметке.