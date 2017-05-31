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Заявления, что биометрические паспорта нужны только для выборов — заблуждение, - ГРС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429216-ru.html

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31 мая 2017, 14:37       Комментарии

Начиная с 2 мая более 10 тыс. граждан получили на руки новые биометрические паспорта 2017 года образца и свыше 50 тыс. человек подали документы для получения новых электронных ID-карт. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.
Графа национальность содержится в электронном варианте во встроенном чипе. Каждый гражданин, желающий указать свою этническую принадлежность, указывает национальность, как в анкете, так и в чипе паспорта. Это говорит о том, что графу национальность перевели в электронный формат, а не убрали совсем с паспорта.
"Необоснованные заявления о том, что "биометрические паспорта нужны только для выборов", являются заблуждением. Именно хранение данных граждан в электронном виде в чипе дают людям удобство при использовании паспорта в жизни. Например, при изменениях прописки или же семейного положения не нужно менять паспорт, как это было со старыми ID-картами. Перечень необходимых документов для получения нового паспорта сокращен до минимума. А если все необходимые документы гражданина в электронном варианте (ЗАГС, справка адресно-справочного бюро) имеется в базе ГРС, тогда от него не требуется ни одного документа для получения паспорта. В два раза сокращен срок изготовления паспорта. Имеет многочисленные защитные элементы. К тому же в перспективе можно будет использовать новый паспорт в виде водительского удостоверения, банковской карты, пенсионной карты и других. Необходимый объем памяти для этих документов в паспорте уже заложен", - отметили в Госрегистре.
Для возможности считывания открытых данных на чипе разработано бесплатное мобильное приложение KGZ eID NFC Reader. Приложение можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC.
При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:
- цифровое фото;
- ФИО;
- ПИН;
- год рождения;
- пол;
- адрес;
- семейное положение;
- дата выдачи и срок действия;
- национальность;
- номер документа.

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