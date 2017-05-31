Заявления, что биометрические паспорта нужны только для выборов — заблуждение, - ГРС

31 мая 2017, 14:37 Комментарии

Начиная с 2 мая более 10 тыс. граждан получили на руки новые биометрические паспорта 2017 года образца и свыше 50 тыс. человек подали документы для получения новых электронных ID-карт. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Графа национальность содержится в электронном варианте во встроенном чипе. Каждый гражданин, желающий указать свою этническую принадлежность, указывает национальность, как в анкете, так и в чипе паспорта. Это говорит о том, что графу национальность перевели в электронный формат, а не убрали совсем с паспорта.

"Необоснованные заявления о том, что "биометрические паспорта нужны только для выборов", являются заблуждением. Именно хранение данных граждан в электронном виде в чипе дают людям удобство при использовании паспорта в жизни. Например, при изменениях прописки или же семейного положения не нужно менять паспорт, как это было со старыми ID-картами. Перечень необходимых документов для получения нового паспорта сокращен до минимума. А если все необходимые документы гражданина в электронном варианте (ЗАГС, справка адресно-справочного бюро) имеется в базе ГРС, тогда от него не требуется ни одного документа для получения паспорта. В два раза сокращен срок изготовления паспорта. Имеет многочисленные защитные элементы. К тому же в перспективе можно будет использовать новый паспорт в виде водительского удостоверения, банковской карты, пенсионной карты и других. Необходимый объем памяти для этих документов в паспорте уже заложен", - отметили в Госрегистре.

Для возможности считывания открытых данных на чипе разработано бесплатное мобильное приложение KGZ eID NFC Reader. Приложение можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC.

При считывании данных через приложение KGZ eID NFC Reader можно получить следующую информацию:

- цифровое фото;

- ФИО;

- ПИН;

- год рождения;

- пол;

- адрес;

- семейное положение;

- дата выдачи и срок действия;

- национальность;

- номер документа.