В Бишкеке будет ураган сильнее, чем в Москве? Комментарии МЧС и мэрии

31 мая 2017, 14:21 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В Кыргызстане 31 мая действительно ожидается сильный ветер, но информация об урагане страшной силы, ожидающемся в столице, безосновательна, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По Whatsapp-каналу в редакцию обратились несколько читателей, которые попросили проверить информацию, распространяемую в мессенджерах и соцсетях, что в Бишкеке якобы ожидается "ураган сильнее, чем в Москве".

29 мая в столице России прошел ураган, в результате которого погибли 16 человек, а пострадали около 200.

"Из мэрии прислали информацию, что сегодня ночью будет очень сильный ураган, сильнее, чем в Москве, вечером никуда не надо выходить, закрыть все окна в доме и машины не ставить под деревья. Будет введено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.

В столичном муниципалитете сказали, что они не распространяли такую рассылку.

В пресс-службе МЧС также опровергли информацию о разрушительном урагане, однако сообщили, что сильный ветер 31 мая действительно будет.

"Синоптики прогнозируют ветер, который в разных районах Кыргызстана будет порой усиливаться до 20 метров в секунду. Но сообщение об урагане, который якобы будет сильней, чем недавний в Москве, - неправда", - сказали в пресс-службе.

29 мая в Бишкеке порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В результате в городе упало несколько деревьев, а с некоторых зданий слетела кровля.