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В Бишкеке будет ураган сильнее, чем в Москве? Комментарии МЧС и мэрии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429215-ru.html

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31 мая 2017, 14:21       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В Кыргызстане 31 мая действительно ожидается сильный ветер, но информация об урагане страшной силы, ожидающемся в столице, безосновательна, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
По Whatsapp-каналу в редакцию обратились несколько читателей, которые попросили проверить информацию, распространяемую в мессенджерах и соцсетях, что в Бишкеке якобы ожидается "ураган сильнее, чем в Москве".
29 мая в столице России прошел ураган, в результате которого погибли 16 человек, а пострадали около 200.
"Из мэрии прислали информацию, что сегодня ночью будет очень сильный ураган, сильнее, чем в Москве, вечером никуда не надо выходить, закрыть все окна в доме и машины не ставить под деревья. Будет введено чрезвычайное положение", - говорится в сообщении.
В столичном муниципалитете сказали, что они не распространяли такую рассылку.
В пресс-службе МЧС также опровергли информацию о разрушительном урагане, однако сообщили, что сильный ветер 31 мая действительно будет.
"Синоптики прогнозируют ветер, который в разных районах Кыргызстана будет порой усиливаться до 20 метров в секунду. Но сообщение об урагане, который якобы будет сильней, чем недавний в Москве, - неправда", - сказали в пресс-службе.
29 мая в Бишкеке порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В результате в городе упало несколько деревьев, а с некоторых зданий слетела кровля.

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