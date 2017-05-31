Активист Ондуруш Токтонасыров провел акцию протеста против поправок в Закон "О выборах президента"

31 мая 2017, 14:35 Комментарии

Возле Белого дома активист Ондуруш Токтонасыров провел одиночную акцию протеста. Мужчина не согласен с поправками в закон «О выборах президента», вносимыми парламентом.

По его словам, закон, который хотят принять депутаты, является нарушает нормы избирательного права.

"Независимые наблюдатели должны быть любом случае. Если их не будет, то выборы пройдут нечестно. Сегодня я выступаю против этого закона и призываю депутатов отказаться от него", — прокомментировал он.

После он добавил, что милиционеры не дали ему высказаться до конца и забрали его в ближайший милицейский пункт для выяснения обстоятельств.

"Меня отвели и начали читать мораль, что акция моя незаконна. Они вновь ущемляют мои права, ведь по Конституции я имею право проводить одиночные пикеты. После того, как меня отпустили, я продолжил митинговать уже возле кинотеатра "Россия", — заключил Ондуруш Токтонасыров.

Напомним, депутаты ЖК во втором чтении приняли поправки в закон "О выборах президента". Нововведения подразумевают увеличение размера избирательного залога, вносимого на специальный счет ЦИК кандидатом в президенты или партиями. Законопроект также исключает присутствие независимых наблюдателей на выборах.