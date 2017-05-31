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"Сироп улыбки". В школах Бишкека растет популярность "аптечной" наркомании

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360756_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429213-ru.html

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Аптечная" наркомания среди подростков Бишкека — активисты бьют тревогу

31 мая 2017, 13:36       Комментарии

По данным кризисного центра "Сезим", в одной из бишкекских школ компания подростков увлеклась приемом лекарств, вызывающих наркотический эффект при употреблении в больших дозах. Есть информация, что данное явление приобрело массовый характер среди учеников в столице.
Последний случай "аптечной" наркомании был зафиксирован у ученицы 10-го класса, у которой уже сформировалась зависимость от препаратов. Зимой в ее школе провели родительское собрание, ситуация взята под строгий контроль, однако девочка, по словам сотрудников кризисного центра, до сих пор не может без лекарств.
Мама школьницы утверждает, что этот случай не является единичным, поскольку явление становится массовым и у школьников и студентов становится популярно быть "аптечным" наркоманом.
По Бишкеку есть факты использования лекарственных средств не по предназначению, информации о том, сколько именно несовершеннолетних страдают такой зависимостью, нет, но на учете стоит 20 человек.
Существует ряд запрещенных к свободной продаже веществ, которые продаются как составляющие какого-либо препарата. Заместитель директора Центра медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних при Минздраве Мелис Исаков приводит в пример такой наркотик, как кодеин, который не купить без рецепта. При этом в маленьких пропорциях он есть в большом числе обезболивающих препаратов, и некоторые химики-самоучки пытаются, как говорится, "выжать" из него наркотик. И таких примеров множество, отмечает он.
"Среди психотропных препаратов много и безобидных или некоторые медикаменты содержат маленькое количество этих веществ. Например, в сиропе от кашля содержание эфедрина или псевдоэфедрина мизерное, и если пить по рецепту, то есть по ложке три раза в день, никакого эффекта нет. Но если выпить две бутылки, то вас зацепит, это противно конечно, но дети пьют. А более продвинутые через интернет изучают, как извлечь химическим способом концентрат эфедрина из сиропа", - сказал Исаков.
Причем, по словам нарколога, не многие фармацевты знают, что содержится в том или ином сиропе, а если и осведомлен, то отказать в продаже он не может – нет причины. Выходом является внедрение системы рецептуры, тогда бы практически все препараты покупались по направлению врача.
Впрочем, примеси нарко- или психовеществ могут находиться и в тех препаратах, в которых они и не должны быть. По словам консультанта Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет Барыктабасовой, в международной практике фиксированы случаи добавления в биологически активные добавки (БАД) психоактивных веществ.
"БАДы в 2003 году вошли в закон о лекарственных средствах именно потому, что их нужно было проверять не потому, что они лекарственные средства. А для того, чтобы осуществлять надзор за наличием в БАДах наркотических и психоактивные веществ. Существует миф, что БАДы безопасны, что они изготовлены из трав и минералов, но на самом деле производители добавок очень часто подмешивают психотропные и психоактивные вещества, чтобы человек почувствовал себя легче, веселее – а это так действуют эти вещества", - сказала Барыктабасова.
Но если такие факты будут выявлены, то продукция снимается с производства, удаляется из страны и фармофирму заносят в черный список. Однако в Кыргызстане этого нет, добавила она.
Стоит отметить, сейчас на рассмотрении парламента находятся три законопроекта по лекарственным средствам. В этих законах указывается ужесточение мер наказания, меры и ответственность за реализацию лекарств на уровне производства, врача, отпуска и так далее.
Впрочем особое внимание за состоянием и поведением ребенка должны уделять родители, так как при употреблении психовеществ резко изменяется поведение, гиперактивность или, напротив, пассивность.

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