Айыл банк: Пострадавшим в ходе природных бедствий заемщикам списаны долги

31 мая 2017, 13:48 Комментарии

С каждым нашим заемщиком, пострадавшим в ходе природных бедствий в Ошской области, мы работаем индивидуально и готовы помочь в сложившейся сложной ситуации. Об этом сегодня, 31 мая, на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО "Айыл банк" Мурат Акимов.

"После произошедших природных бедствий, специалисты "Айыл банка", "РСК банка" и банка "Компаньон" выехали в Чон-Алайский и Узгенский районы Ошской области для оказания помощи нашим клиентам. На сегодня установлено, что в Чон-Алайском районе у ОАО "Айыл банк" в общей сложности насчитывается 127 заемщиков. У 62 заемщиков жилые дома получили разные степени разрушения в результате серии произошедших 3-5 мая землетрясений. Учитывая это, банком принято решение о реструктуризации и пролонгации сроков погашения взятых заемщиками кредитов. Кроме этого, принято решение о полном списании кредита 4 заемщикам, проживавшим в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Общая сумма списанной кредитной задолженности составила 824 тысячи сомов. Вместе с этим сотрудниками ОАО "Айыл банк" оказана помощь жителям Ошской области, пострадавшим в результате стихийных бедствий в размере 822 тысяч сомов", - отметил Акимов.

Председатель правления ОАО "РСК банк" Азизбек Оморкулов сообщил, что банком также проводится работа с заемщиками, чьи жилые дома пострадали в результате произошедших природных бедствий в Ошской области.