"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим футбольным клубом мира

31 мая 2017, 13:50 Комментарии

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" был назван самым дорогим клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG. Об этом, как пишет RT, сообщается на официальном сайте компании.

По информации компании, стоимость МЮ оценивается в €3,186 млрд. Второе место занимает испанский "Реал", уступающий клубу из Манчестера чуть больше €100 млн (€3,057 млрд). Третьей из числа самых дорогостоящих команд является "Барселона", стоимость которой оценивается в €2,8 млрд, а четвёртой - мюнхенская "Бавария" (€2,5 млрд).

Помимо "Манчестер Юнайтед", в топ-10 самых дорогостоящих команд мира представлены пять клубов АПЛ: "Манчестер Сити" (€2,04 млрд), "Арсенал" (€2,02 млрд), "Челси" (€1,7 млрд), "Ливерпуль" (€1,04 млрд) и "Тоттенхэм" (€1,04 млрд).

Также в рейтинг попал финалист Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 - туринский "Ювентус (€1,3 млрд).