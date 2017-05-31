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Швейцарца оштрафовали за лайки в Фейсбуке под оскорбительными комментариями

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360763_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429210-ru.html

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31 мая 2017, 14:18       Комментарии

Окружной суд Цюриха приговорил к штрафу в размере 4 тысяч франков (почти 279 тысяч сомов) мужчину, который лайкнул в "Фейсбуке" оскорбительные комментарии, сообщает Медуза.
45-летний подсудимый (его имя не разглашается) в 2015 году лайкнул комментарии в посте об Эрвине Кесслере, который сам ранее был судим за антисемитские высказывания. В записях Кесслера называли фашистом, расистом и антисемитом.
Самих комментаторов ранее уже осудили за оскорбительные высказывания, но 30 мая суд установил, что лайк под постом означает поддержку. Подсудимый не смог доказать, что одобренные им высказывания были правдивыми, а лайк позволил распространить их среди друзей по алгоритму "Фейсбука".
В 2015 году турецкого журналиста Яшара Элму приговорили к 23 месяцам тюрьмы условно за лайк под постом в "Фейсбуке" с критикой президента Реджепа Эрдогана. Элма рассказал, что удалил лайк через полчаса, но после этого к нему все равно приехала полиция.

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