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Число жертв взрыва у посольства Германии в Кабуле достигло 80

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360765_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429209-ru.html

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31 мая 2017, 14:23       Комментарии

До 80 возросло число жертв взрыва, произошедшего в среду в Кабуле, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ и афганские официальные лица. Кроме того, согласно поступившим данным, более 300 человек ранены. Ранее сообщалось о 54 погибших.
Между тем, по данным афганского телеканала Tolo News, число погибших в результате теракта превысило 60 человек, пострадали более 650. Телеканал утверждает, что в основном пострадали сотрудники компании мобильной связи "Рушан".
По сообщениям СМИ, французские власти заявляют, что в результате взрыва ущерб нанесен зданиями посольств Франции и Германии.
По данным кабульской полиции, у здания посольства Германии было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. "Была подорвана автомашина со взрывчаткой у посольства Германии, но рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва", - сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид.
Взрыв произошел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.

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