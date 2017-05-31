Число жертв взрыва у посольства Германии в Кабуле достигло 80

31 мая 2017, 14:23 Комментарии

До 80 возросло число жертв взрыва, произошедшего в среду в Кабуле, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ и афганские официальные лица. Кроме того, согласно поступившим данным, более 300 человек ранены. Ранее сообщалось о 54 погибших.

Между тем, по данным афганского телеканала Tolo News, число погибших в результате теракта превысило 60 человек, пострадали более 650. Телеканал утверждает, что в основном пострадали сотрудники компании мобильной связи "Рушан".

По сообщениям СМИ, французские власти заявляют, что в результате взрыва ущерб нанесен зданиями посольств Франции и Германии.

По данным кабульской полиции, у здания посольства Германии было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. "Была подорвана автомашина со взрывчаткой у посольства Германии, но рядом размещены также несколько других важных объектов и офисов. Трудно сказать, что явилось конкретной целью взрыва", - сообщил журналистам представитель полиции Башир Муджахид.

Взрыв произошел утром в среду в районе Кабула, где размещены иностранные посольства и президентский дворец.