Правозащитники: Суд с ГКНБ продолжается, надеемся на справедливость

31 мая 2017, 14:30 Комментарии

Чекисты в течение почти трех месяцев никак не хотят извиняться перед правозащитниками за клевету. Об этом сообщают в движении "Бир Дуйно-Кыргызстан".

В организации отмечают, что согласно их заявлению в суд, они требуют признать предоставленную СМИ информацию, порочащую репутацию и честь сотрудников движения "Бир Дуйно-Кыргызстан", необоснованной.

Напомним, ГКНБ 24 января 2017 года распространил пресс-релиз, в котором содержатся якобы ложные сведения о том, что представители ПД "Бир Дуйно-Кыргызстан" во время задержания А.Ш. в Кара-Суйском районе Ошской области, обвиненного в терроризме, осуществили сбор местного населения для воспрепятствования обыска по месту жительства и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.

Истцы просят суд обязать ГКНБ принести официальное извинение путём опровержения указанной недостоверной информации в СМИ.

"Прошло три с половиной месяца со дня подачи искового заявления, однако за этот период на прошедших судебных слушаниях представитель ГКНБ так и не привел ни одного факта, не предоставил ни одного документа, не смог назвать ни одно конкретное лицо от ПД "Бир Дуйно –Кыргызстан", которое бы воспрепятствовало обыску и сбору местного населения, пыталось спровоцировать конфликтную ситуацию, как указано в пресс-релизе", - сообщили правозащитники.

Отметим, следующий судебный процесс пройдет в Первомайском районом суде г. Бишкек завтра, 1 июня.