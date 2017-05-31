От ул. Тыныстанова до бульвара Эркиндик снесен забор, перекрывавший дорогу

31 мая 2017, 14:33 Комментарии

Управлением землепользования и строительства снесен забор из пескоблока на улице М. Сагынбая, №99,

который перекрывал проезжую часть дороги от улицы Тыныстанова до бульвара Эркиндик. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Также сотрудниками управления демонтирована незаконно установленная рекламная стела "Магнит", размером 3х2. Кроме того, снесено незаконно установленное металлическое крыло самолета на западной стороне здания "Илбирс" по адресу: ул. Орозбекова, №77.

Помимо этого, в целях надлежащего эстетического облика города убраны 27 рекламных щитов по улице Панфилова от Горького до Киевской. Ранее владельцам выдавались уведомления.