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От ул. Тыныстанова до бульвара Эркиндик снесен забор, перекрывавший дорогу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360766_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429207-ru.html

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Госэкотехинспекция рекомендовала вырубить только аварийные деревья для расширения дороги на Южной магистрали, - зампредседателя Р.Артыкбаев

31 мая 2017, 14:33       Комментарии

Управлением землепользования и строительства снесен забор из пескоблока на улице М. Сагынбая, №99,
который перекрывал проезжую часть дороги от улицы Тыныстанова до бульвара Эркиндик. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Также сотрудниками управления демонтирована незаконно установленная рекламная стела "Магнит", размером 3х2. Кроме того, снесено незаконно установленное металлическое крыло самолета на западной стороне здания "Илбирс" по адресу: ул. Орозбекова, №77.
Помимо этого, в целях надлежащего эстетического облика города убраны 27 рекламных щитов по улице Панфилова от Горького до Киевской. Ранее владельцам выдавались уведомления.

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