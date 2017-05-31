Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Наглый забор" и "крыло самолета" снесла мэрия в Бишкеке"Наглый забор" и "крыло самолета" снесла мэрия в Бишкеке"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим футбольным клубом мира"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим футбольным клубом мира

ГРС: Понимание того, что биометрические паспорта нужны только для выборов – это заблуждение

Источник:
http://kabar.kg/news/grs-ponim...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429206-ru.html

Похожие новости

Активист Ондуруш Токтонасыров провел акцию протеста против поправок в Закон "О выборах президента"

Госэкотехинспекция рекомендовала вырубить только аварийные деревья для расширения дороги на Южной магистрали, - зампредседателя Р.Артыкбаев

Кыргызстан на грант закупит комборидеры для биометрических паспортов

На избирательных участках может находиться только один общественный наблюдатель

Для народа важно, провести прозрачные выборы и выбрать достойного президента – депутат ЖК

31 мая 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Понимание того, что биометрические паспорта нужны только для выборов – это заблуждение, заявили в пресс-службе Государственной регистрационной службе (ГРС) КР.
Как отмечается, начиная со 2 мая по сегодняшний день более 10 тыс. граждан получили на руки новые биометрические паспорта 2017 года образца и свыше 50 тыс. человек подали документы для получения новых электронных ID-карт.
Государственная регистрационная служба при Правительстве КР заявляет, что графа национальность содержится в электронном варианте во встроенном чипе. Каждый граждан желающий, указать свою этническую принадлежность указывает национальность, как в анкете, так и в чипе паспорта. Это говорит о том, что графу национальность перевели в электронный формат, а не убрали совсем с паспорта.
"Необоснованные заявления такого рода, что "биометрические паспорта нужны только для выборов" – это заблуждение. Именно хранение данных граждан в электронном виде в чипе дают людям массу удобств при использовании паспорта в жизни", - отметили в ГРС.
Например, при изменениях прописки или же семейного положения не нужно менять паспорт, как это было со старыми ID-картами. Перечень необходимых документов для получения нового паспорта сокращен до минимума. А если все необходимые документы гражданина в электронном варианте (ЗАГС, справка адресно-справочного бюро) имеется в базе ГРС, тогда от него вообще ни одного документа для получения паспорта не требуется. В два раза сокращен срок изготовления паспорта. Имеет многочисленные защитные элементы. К тому же в перспективе можно будет использовать новый паспорт в виде водительского удостоверения, банковской карты, пенсионной карты и др. Необходимый объем памяти для этих документов в паспорте уже заложен.
Для возможности считывания открытых данных на чипе разработано бесплатное мобильное приложение "KGZ eID NFC Reader". Приложение можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC.
При считывании данных через приложение "KGZ eID NFC Reader" можно получить следующую информацию: цифровое фото; ФИО; ПИН; год рождения; пол; адрес; семейное положение; дата выдачи и срок действия; национальность; № документа.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум