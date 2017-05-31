ГРС: Понимание того, что биометрические паспорта нужны только для выборов – это заблуждение

31 мая 2017, 13:55 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Понимание того, что биометрические паспорта нужны только для выборов – это заблуждение, заявили в пресс-службе Государственной регистрационной службе (ГРС) КР.

Как отмечается, начиная со 2 мая по сегодняшний день более 10 тыс. граждан получили на руки новые биометрические паспорта 2017 года образца и свыше 50 тыс. человек подали документы для получения новых электронных ID-карт.

Государственная регистрационная служба при Правительстве КР заявляет, что графа национальность содержится в электронном варианте во встроенном чипе. Каждый граждан желающий, указать свою этническую принадлежность указывает национальность, как в анкете, так и в чипе паспорта. Это говорит о том, что графу национальность перевели в электронный формат, а не убрали совсем с паспорта.

"Необоснованные заявления такого рода, что "биометрические паспорта нужны только для выборов" – это заблуждение. Именно хранение данных граждан в электронном виде в чипе дают людям массу удобств при использовании паспорта в жизни", - отметили в ГРС.

Например, при изменениях прописки или же семейного положения не нужно менять паспорт, как это было со старыми ID-картами. Перечень необходимых документов для получения нового паспорта сокращен до минимума. А если все необходимые документы гражданина в электронном варианте (ЗАГС, справка адресно-справочного бюро) имеется в базе ГРС, тогда от него вообще ни одного документа для получения паспорта не требуется. В два раза сокращен срок изготовления паспорта. Имеет многочисленные защитные элементы. К тому же в перспективе можно будет использовать новый паспорт в виде водительского удостоверения, банковской карты, пенсионной карты и др. Необходимый объем памяти для этих документов в паспорте уже заложен.

Для возможности считывания открытых данных на чипе разработано бесплатное мобильное приложение "KGZ eID NFC Reader". Приложение можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC.

При считывании данных через приложение "KGZ eID NFC Reader" можно получить следующую информацию: цифровое фото; ФИО; ПИН; год рождения; пол; адрес; семейное положение; дата выдачи и срок действия; национальность; № документа.