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"Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим футбольным клубом мира

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mancheste...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429205-ru.html

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31 мая 2017, 14:17       Комментарии

Бишкек 31 мая /Кабар/. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" был назван самым дорогим клубом мира по версии, аудиторской компании KPMG, сообщает RT.
По информации компании, стоимость МЮ оценивается в 3,186 млрд евро. Второе место занимает испанский "Реал Мадрид", уступающий клубу из Манчестера чуть больше 100 млн евро (3,057 млрд евро). Третьей из числа самых дорогостоящих команд является "Барселона", стоимость которой оценивается в 2,8 млрд евро, а четвёртой — мюнхенская "Бавария" (2,5 млрд евро).
В топ-10 самых дорогостоящих команд мира помимо "Манчестер Юнайтед", также входят пять клубов АПЛ: "Манчестер Сити" (2,04 млрд евро), "Арсенал" (2,02 млрд евро), "Челси" (1,7 млрд евро), "Ливерпуль" (1,04 млрд евро) и "Тоттенхэм" (1,04 млрд евро).
Также в рейтинг попал финалист Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 — туринский "Ювентус (1,3 млрд евро).

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