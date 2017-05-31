Знания 4-летнего кыргызстанца поражают — марки авто, столицы и цвета

31 мая 2017, 13:48 Комментарии

Малыш пока плохо выговаривает некоторые буквы, и название машины марки "Renault" ("Рено") из его уст звучит как "Лено", а "Volkswagen" - "Воскакен".

Также он может назвать столицы многих стран. К примеру, столицу Италии - Лим (Рим), Узбекистана - Таскент (Ташкент).

Как сообщил брат малыша Мирбек Мунарбек уулу, мальчик живет с родителями в Москве.

"Ему четыре года. Он знает названия многих автомобилей и городов. Также может назвать цвета на кыргызском, русском и английском языках", - рассказал Мирбек.

Увлечение автомобилями у ребенка возникло с развитием речи.

"В маленьком возрасте на улице он всегда спрашивал, что за машина припаркована. Видимо, так все и запомнил", - говорит Мунарбек уулу.

Алан единственный ребенок в семье, ходит в детский сад. Семья раньше жила в Сузакском районе Джалал-Абадской области.