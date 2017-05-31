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"Наглый забор" и "крыло самолета" снесла мэрия в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429202-ru.html

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31 мая 2017, 13:59       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. В Бишкеке сносят незаконно установленные заборы и пристройки, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке сносят незаконно установленные заборы и пристройки В частности, был снесен "наглый" забор из пескоблока по улице Сагынбая, который перекрывал проезжую часть дороги от улицы Тыныстанова до проспекта Эркиндик, и незаконно установленное металлическое крыло самолета с западной стороны здания "Илбирс", что в центре Бишкека. Также демонтирована рекламная стела "Магнит".
Помимо этого, убрано 27 рекламных щитов по улице Панфилова от Горького до Киевской, портившие эстетический облик столицы. Ранее владельцам выдавались уведомления, которые были ими проигнорированы.

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