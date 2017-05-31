Депутат от фракции "Республика — Ата Журт" поздравил детей с предстоящим праздником

31 мая 2017, 13:42 Комментарии

Депутат Бишкекского горкенеша от фракции "Республика — Ата Журт" Темирлан Токойбеков поздравил с предстоящим праздником детей из малообеспеченных семей.

По словам депутата БГК, мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

"Сегодня мы пригласили в парк более 200 детей, чтобы поздравить с наступающим праздником. Для них ведь главное — внимание. Сегодня они целый день проведут в парке. Детей угостят мороженым, после чего развезут по домам", — сказал он.

Токойбеков отметил, что в будущем партия "Республика — Ата Журт" будет ежемесячно посещать детские дома и оказывать помощь.

"Каждый месяц мы будем посещать разные детские дома. Мы рассчитываем оказывать материальную помощь, а также обеспечивать детей игрушками и продуктами питания. Сейчас я пытаюсь найти спонсоров, готовых поддержать данную инициативу. Если откликнутся хотя бы 10 организаций, это будет значительным вкладом в поддержку детей", — пояснил депутат.

В конце парламентарий поздравил всех ребят с наступающим Днем защиты детей.

"Я хотел бы пожелать всем счастья, чтобы дети росли в полноценных семьях и ни в чем не нуждались. Побольше чистых и искренних улыбок вам, ребята», — обратился к собравшимся детям Темирлан Токойбеков.

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