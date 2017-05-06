Материальный ущерб от землетрясения в Чон-Алае превысил 120 млн сомов

31 мая 2017, 13:43 Комментарии

Материальный ущерб от землетрясения в Чон-Алае составил 124 млн 840 тыс. сомов, сообщил замминистра ЧС Калыс Ахматов на пресс-конференции.

По его словам, на специальный счет МЧС для оказания помощи пострадавшим гражданам в результате природных бедствий в Ошской области на сегодня перечислено 13,6 млн сомов.

"3-5 мая 2017 года в Ошской области произошло землетрясение силой 7 баллов. В результате в Чон-Алайском районе 610 жилых домов получили разрушения различной степени. Они признаны аварийными. Кроме этого, повреждения получили 8 объектов социального назначения. МЧС проводится комплекс необходимых мероприятий, включающий также доставку гуманитарной помощи в виде строительных материалов, продуктов питания, теплых вещей", – сообщил он.