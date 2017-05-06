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Материальный ущерб от землетрясения в Чон-Алае превысил 120 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/materi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429200-ru.html

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На счет пострадавших от землетрясения в Чон-Алайском районе поступило 13,6 млн сомов

В МЧС рассказали об обстановке в Чон-Алайском районе, где произошло землетрясение

31 мая 2017, 13:43       Комментарии

Материальный ущерб от землетрясения в Чон-Алае составил 124 млн 840 тыс. сомов, сообщил замминистра ЧС Калыс Ахматов на пресс-конференции.
По его словам, на специальный счет МЧС для оказания помощи пострадавшим гражданам в результате природных бедствий в Ошской области на сегодня перечислено 13,6 млн сомов.
"3-5 мая 2017 года в Ошской области произошло землетрясение силой 7 баллов. В результате в Чон-Алайском районе 610 жилых домов получили разрушения различной степени. Они признаны аварийными. Кроме этого, повреждения получили 8 объектов социального назначения. МЧС проводится комплекс необходимых мероприятий, включающий также доставку гуманитарной помощи в виде строительных материалов, продуктов питания, теплых вещей", – сообщил он.

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