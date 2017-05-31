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Новости Кыргызстана

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Информация о шторме в Кыргызстане не соответствует действительности - МЧС

Источник:
http://kabar.kg/news/informatc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429198-ru.html

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31 мая 2017, 14:04       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Информация, которая массово рассылается по WhatsApp о том, что объявлен режим ЧС и начинается шторм, не соответствует действительности. Об этом заявил в пресс-службе МЧС.
В этой связи, МЧС КР рекомендует гражданам не поддаваться панике и получать достоверную информацию от официальных источников информации - прогноз погоды на официальном веб-сайте МЧС КР www.gov.mes.kg, а также на официальном веб-сайте Кыргызгидромет www.meteo.kg.
31 мая 2017 года в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.
1-2 июня в отдельных горных и предгорных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.
3 и 4 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. 4 июня днем и 5 мая на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
6-7 июня сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Понижение дневной температуры воздуха.
Гидрологический обзор по республике на 31 мая
31 мая в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий прилегающих к руслам рек.
31 мая на большинстве рек республики в связи с локальными ливневыми дождями отмечались подъемы уровня воды, на 1-10см; Нарын (среднее течение) и Кок-Арт - 13 см.
Водность большинства рек республики повышенная и составляет 122-289%.
На реках Ур-Марал, Кумуш-Тоо, Узун-Акмат, Чычкан, Тар и Кызыл-Суу расходы воды приближены к критической отметке.

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