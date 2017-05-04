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Пострадавшим от землетрясения в Чон-Алае выплачено 5 млн сомов страховых премий

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/postra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429196-ru.html

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В Кыргызстане с начала 2017 года застраховано более 10,8 тыс домов - ГСО

31 мая 2017, 13:29       Комментарии

25 жителям Чон-Алайского района Ошской области, чьи дома пострадали в результате землетрясения, выплачены страховые премии на общую сумму 5 млн 89 тысяч сомов. Об этом сообщила заместитель председателя правления ОАО "Государственная страховая организация" Бурул Калматова на пресс-конференции.
"В Чон-Алайском районе Ошской области на сегодня свое жилье застраховали 192 человека. У 25 наших клиентов в результате произошедшего в начале мая 2017 года землетрясения дома получили повреждения различной степени. Нашими специалистами было проведено обследование указанных домов. По результатам обследования принято решение о выплате страхового возмещения", – отметила она.
По ее данным, всего по стране за 5 месяцев 2017 года ОАО "Государственная страховая организация" страховые выплаты произведены 39 гражданам на сумму порядка 6,6 млн сомов. За 5 месяцев 2017 года количество заключенных договоров страхования жилья в целом по республике увеличилось в 7 раз по сравнению за отчетный период 2016 года.

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