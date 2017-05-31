Депутат ЖК предложил учредить госнаграду для спортсменов

31 мая 2017, 13:33 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Кожобек Рыспаев предложил разработать государственную награду для спортсменов. Об этом нардеп заявил на заседании парламента.

По его словам, спортсмены Кыргызстана завоевывают международные награды за рубежом, однако государство их не мотивирует никакими наградами.

"Они сами выезжают и занимают первые места на чемпионатах Азии и мира, но государство их не поддерживает. Нужно разработать отдельную награду имени Каба уулу Кожомкула", — сказал он.

В Министерстве юстиции депутату пояснили, что за победы на мировых соревнованиях спортсменов в Кыргызстане награждают медалью «Данк». Однако К. Рыспаев все же настаивает на разработке и вручении отдельной медали.