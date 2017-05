Во взрыве в Кабуле погибли 54 человека

31 мая 2017, 13:29 Комментарии

Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 54 человек, еще 346 получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на XHNews со ссылкой на власти города.

#BREAKING: Death toll of Kabul massive bombing rises to 54 killed with 346 injured - official pic.twitter.com/YgqrejZugH

- China Xinhua News (@XHNews) 31 мая 2017 г.

Среди пострадавших есть двое сотрудников посольства Японии, передает телеканал NHK.

Утром 31 мая у посольства Германии в столице Афганистана Кабуле произошёл мощный взрыв. Согласно предварительным данным, взорвалась заложенная в автомобиль бомба. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.