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Депутат ЖК предложил учредить госнаграду для спортсменовДепутат ЖК предложил учредить госнаграду для спортсменовСМИ сообщили об увеличении числа жертв взрыва в Кабуле до 65СМИ сообщили об увеличении числа жертв взрыва в Кабуле до 65

Во взрыве в Кабуле погибли 54 человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360758_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429194-ru.html

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В центре Кабула прогремел мощный взрыв

31 мая 2017, 13:29       Комментарии

Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 54 человек, еще 346 получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на XHNews со ссылкой на власти города.
#BREAKING: Death toll of Kabul massive bombing rises to 54 killed with 346 injured - official pic.twitter.com/YgqrejZugH
- China Xinhua News (@XHNews) 31 мая 2017 г.
Среди пострадавших есть двое сотрудников посольства Японии, передает телеканал NHK.
Утром 31 мая у посольства Германии в столице Афганистана Кабуле произошёл мощный взрыв. Согласно предварительным данным, взорвалась заложенная в автомобиль бомба. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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