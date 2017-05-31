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Два кыргызстанца пострадали в ДТП в России

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dva-kyrgy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429193-ru.html

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31 мая 2017, 12:34       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Двое граждан Кыргызстана пострадали в дорожно-транспортном происшествии в России. По информации региональных российских СМИ, авария произошла в ночь на 31 мая в Саратовской области.
Сообщается, что водитель автомобиля, в салоне, которой находились два человек, не справился с управлением и автомобиль перевернулся.
24-летняя кыргызстанку доставили в больницу, еще двоим мужчинам 32-летнему гражданину Кыргызстана и 52-летнему гражданину Азербайджан оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

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