Два кыргызстанца пострадали в ДТП в России

31 мая 2017, 12:34 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Двое граждан Кыргызстана пострадали в дорожно-транспортном происшествии в России. По информации региональных российских СМИ, авария произошла в ночь на 31 мая в Саратовской области.

Сообщается, что водитель автомобиля, в салоне, которой находились два человек, не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

24-летняя кыргызстанку доставили в больницу, еще двоим мужчинам 32-летнему гражданину Кыргызстана и 52-летнему гражданину Азербайджан оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.