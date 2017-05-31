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Органам МСУ разрешили самостоятельно закупать товары и услуг на сумму до 1 млн сомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429192-ru.html

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31 мая 2017, 12:39       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Закон КР "О государственных закупках". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 20 апреля 2017 года.
Закон дополняет часть 4 статьи 21 (Закупки методом прямого заключения договора) Закона "О государственных закупках" от 3 апреля 2015 года № 72 нормой, дающей право органам местного самоуправления для обеспечения своей деятельности самостоятельно проводить закупки товаров, работ и услуг до 1 млн сомов в течение одного года методом прямого заключения договора.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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