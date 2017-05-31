К.Ахматов: Использование дронов для исследования оползневых участков дает хорошие результаты

31 мая 2017, 13:09 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Использование дронов для исследования оползневых и лавиноопасных участков дает хорошие результаты. Об этом сегодня сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.

Как он рассказал, в Министерстве имеется два дрона. "Два года мы их используем для исследования оползневых и лавиноопасных участков. Они дают положительные результаты", - поделился К.Ахматов.

Также замминистра отметил, что в 2018 и 2019 годах МЧС планирует закупить технику, в частности вертолеты. "Сегодня в Министерстве чрезвычайных ситуации вертолетов нет. И мы используем вертолеты Министерства обороны. Есть определенный план взаимодействия, в рамках которого мы с ними сотрудничаем. В случае ЧС они предоставляют нам авиатехнику", - сообщил он.