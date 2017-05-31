СМИ сообщили об увеличении числа жертв взрыва в Кабуле до 65

31 мая 2017, 13:13 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Число погибших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 65 человек, по меньшей мере 325 пострадали, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава Афганистана.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что число погибших составляет 49 человек, более 300 ранены.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщал телеканал со ссылкой на МВД Афганистана.

Источник РИА Новости