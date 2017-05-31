Ряд адвокатов и пострадавших от пыток сотрудников правоохранительных органов просят доступ к справедливому суду

31 мая 2017, 12:47 Комментарии

Ряд адвокатов и родственники пострадавших от пыток сотрудников правоохранительных органов просят доступ к справедливому суду. Об этом 31 мая на пресс-конференции в АКИpress сообщила представитель общественного фонда "Голос свободы" Асель Койлубаева. По ее словам, в Генеральную прокурату приходят более 400 сообщений о пытках, но в основном потерпевшим отказывают в возбуждении уголовных дел.

Наталья Марченко, мать пострадавшего от пыток Юрия Марченко, рассказала, что с 2011 года не может добиться справедливости, потому что судебное рассмотрение уголовного дела в Тюпском районном суде по обвинению участковых инспекторов ОВД Иссык-Кульской области и сотрудников департамента охоты по Тюпскому району в превышении своих полномочий и умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью Ю.Марченко затягивается с 2013 года.

Адвокат Наталья Давлетбаева рассказала, что ее подзащитные Д.Катеринин и Ю.Алянчиков в марте 2017 года были задержаны за драку, чего они не отрицают и понесли наказание, но при водворении в ИВС их избили сотрудники правоохранительных органов. У них черепно-мозговая травма, закрытый перелом берцовой кости, ушибы, ссадины, у одного сломана коленная чашечка. Им отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат Арман Кыйгырова заявила, что ее подзащитный А.Чонахунов в последствии применения пыток был вынужден "подставлять" людей, подкидывая им наркотики. Он написал заявление и дал показания против милиционеров. В отношении сотрудников Свердловского РУВД было возбуждено уголовное дело.

Все адвокаты и родственники потерпевших заявили, что пытки до сих пор продолжаются, дела затягиваются, а сотрудники правоохранительных органов, которых они обвиняют, продолжают работать.