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Госэкотехинспекция рекомендовала вырубить только аварийные деревья для расширения дороги на Южной магистрали, - зампредседателя Р.Артыкбаев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429188-ru.html

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В Бишкеке водители, не поделившие дорогу, устроили драку, — читатель

31 мая 2017, 12:59       Комментарии

Госэкотехинспекция рекомендовала вырубить только аварийные деревья для расширения дороги на Южной магистрали. Об этом стало известно 31 мая на заседании парламента. На заседании депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) напомнила присутствующим о том, что недавно в Бишкеке прошел митинг активистов против вырубки деревьев на Южной магистрали.
"Люди выходят на митинги, есть те, кто пострадал от упавшего дерева. Какую работу в этом направлении вы проводите?" - спросила она.
В ответ заместитель председателя Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев сообщил, что ведомство проводит совместную работу с мэрией Бишкека по данному вопросу.
"По поводу деревьев хочу сказать, что их состояние сейчас исследуется. Было 13-14 случаев, когда деревья падали от ветра. В осномнов это были случаи с серебристым тополем. Он снаружи кажется красивым и здоровым, но внутри может быть уже прогнившим. Что касается митинга, то их представители приходили к нам. Мы беседовали. Мы рекомендовали вырубить только те деревья, которые находятся в аварийном состоянии", - сказал он.

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