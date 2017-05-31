Госэкотехинспекция рекомендовала вырубить только аварийные деревья для расширения дороги на Южной магистрали, - зампредседателя Р.Артыкбаев

31 мая 2017, 12:59 Комментарии

Госэкотехинспекция рекомендовала вырубить только аварийные деревья для расширения дороги на Южной магистрали. Об этом стало известно 31 мая на заседании парламента. На заседании депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК) напомнила присутствующим о том, что недавно в Бишкеке прошел митинг активистов против вырубки деревьев на Южной магистрали.

"Люди выходят на митинги, есть те, кто пострадал от упавшего дерева. Какую работу в этом направлении вы проводите?" - спросила она.

В ответ заместитель председателя Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев сообщил, что ведомство проводит совместную работу с мэрией Бишкека по данному вопросу.

"По поводу деревьев хочу сказать, что их состояние сейчас исследуется. Было 13-14 случаев, когда деревья падали от ветра. В осномнов это были случаи с серебристым тополем. Он снаружи кажется красивым и здоровым, но внутри может быть уже прогнившим. Что касается митинга, то их представители приходили к нам. Мы беседовали. Мы рекомендовали вырубить только те деревья, которые находятся в аварийном состоянии", - сказал он.