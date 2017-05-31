31 мая 2017, 13:09 Комментарии

В Кыргызстане могут смягчить критерии для получения награды "Баатыр эне". Об этом стало известно 31 мая на заседании парламента. Жогорку Кенеш в первом чтении рассматривает законопроект "О государственных наградах и почетных званиях КР". Проектом закона предлагается учредить в стране 2 новых ордена - "Данк и Данакер".

Также предлагается ввести правки, касающиеся получения награды "Баатыр эне".

"По действующим законам женщина не может получить награду "Баатыр эне", если один из ее детей осужден за совершение преступления. В законопроекте мы предлагаем прописать, что женщина может получить награду, если судимость ее ребенка будет погашена или снята", - пояснил министр юстиции Уран Ахметов.