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В Кыргызстане могут смягчить критерии для получения награды "Баатыр эне"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429187-ru.html

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31 мая 2017, 13:09       Комментарии

В Кыргызстане могут смягчить критерии для получения награды "Баатыр эне". Об этом стало известно 31 мая на заседании парламента. Жогорку Кенеш в первом чтении рассматривает законопроект "О государственных наградах и почетных званиях КР". Проектом закона предлагается учредить в стране 2 новых ордена - "Данк и Данакер".
Также предлагается ввести правки, касающиеся получения награды "Баатыр эне".
"По действующим законам женщина не может получить награду "Баатыр эне", если один из ее детей осужден за совершение преступления. В законопроекте мы предлагаем прописать, что женщина может получить награду, если судимость ее ребенка будет погашена или снята", - пояснил министр юстиции Уран Ахметов.

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