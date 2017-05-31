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Ого! Стычка при раздаче максыма и еще 4 события, которые нас удивили

 

Фотографии: sputnik.kg

   

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429186-ru.html

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ЕС не поддержит просьбу НПО повлиять на власти КР в отношении некоторых СМИ

31 мая 2017, 12:48       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Можете сверить календари: Sputnik Кыргызстан очередной раз подготовил свеженькую подборку из пяти самых удивительных событий за последние 7 дней, а значит, сегодня точно среда.
1. Выпускники школы села Каблан-Кол Алайского района Ошской области. Гражданам, которые в свое время спорили, какую марку микроволновки подарить любимому учителю, лучше не кликать по ссылке, а сразу перейти к следующей удивительной новости, чтобы не испытать чувство неловкости.
Сельчане, окончившие местную школу два десятилетия назад, вручили педагогу Бурул Садыковой и ее ученице, обладательнице второго места на областной олимпиаде Медине Асан кызы, путевку на 10-дневный отдых в Дубае. Вот это мотивация к учебе и работе!
@KamillaOr pic.twitter.com/KEK5hw15sl
- Джек (@10potroshitel) 24 мая 2017 г. ​2. Бишкекчанка, которая читает рэп, как Эминем. Недавно по соцсетям распространилось видео, где женщина выступает в караоке так, как не под силу иному американскому рэперу. По дизайну мест, где были сняты видео, штатные ясновидящие Sputnik Кыргызстан определили, что она точно бишкекчанка. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033536775'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033536775'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуРаздача бесплатного напитка привела к стычке в Бишкеке — кадры очевидца
3. Стычка в день раздачи национальных напитков. Казалось бы, что может случиться плохого, если одна небезызвестная кыргызстанская компания захочет в честь своего дня рождения напоить максымом всех желающих? Едва ли те, кто организовал акцию, ожидали, что подобный аттракцион невиданной щедрости сможет спровоцировать драку.
Из-за чего произошел конфликт - доподлинно неизвестно, однако на кадрах видно, что покупательница выливает напиток на реализатора, та отбирает у нее бумажный стаканчик и отталкивает женщину, после чего завязалась потасовка.
4. 18-летний кыргызстанец, который отлично зарабатывает благодаря YouТube. Нурбол Эрланов получил "серебряную кнопку" видеосервиса, ведь у него более 100 тысяч подписчиков на канале.
Помимо того что он может похвастать этим перед друзьями, популярность приносит ему вполне ощутимые дивиденды: за месяц Нурбол может получить 700-800, а иногда и 2 тысячи долларов!
5. Фурор 6-летнего Нурмухамеда Ташмаматова на шоу Первого канала "Лучше всех". Наш юный каратист под прицелом телекамер исполнил эпизод из знаменитого фильма Брюса Ли "Игра смерти", где актер, ловко орудуя нунчаками, не оставляет врагу шансов.
Ведущий программы Максим Галкин так проникся выступлением, что назвал Нурмухамеда "лучшим". Испугался, наверное.

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