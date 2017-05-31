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В Кыргызстане запущен проект "Шанс" по трудоустройству выпускников детдомов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429185-ru.html

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31 мая 2017, 12:56       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Молодежной биржей труда Министерства труда и социального развития (МТСР КР) совместно с общественными организациями запущен проект "Шанс" по трудоустройству выпускников детских домов.
Как сообщили в молодежной бирже, выпуск из детского дома - очень ответственное и сложное время для выпускников. Ежегодно в Кыргызстане из стен учреждений выходит около 400 человек. 30% выпускников отметили, что имели трудности в трудоустройстве.
"Вчерашние детдомовцы, проведя долгие годы на полном государственном обеспечении, оказываются совсем неготовыми к самостоятельной жизни, то есть они не знают своих прав и как их защищать, не знают жить самостоятельно, неспособны принимать самостоятельные ответственные решения, частично не умеют добиваться поставленных целей", - отметили в бирже.
Как показывают исследования международных и неправительственных организаций, данная категория молодых людей в стране в большинстве своем живет в условиях трудной жизненной ситуации (ТЖС).
Эксперты отмечают, что проблемы трудоустройства выпускников связаны, прежде всего, с не готовностью молодых людей стабильно выполнять монотонную работу, их низкой квалификацией, не умением строить взаимоотношения с работодателем и трудовым коллективом. В основном выпускники детских домов становятся жертвами эксплуатации и обмана, им платят гроши или вообще не дают зарплату, в результате они становятся озлобленными и грубыми.
Цель проекта "Шанс" - создание системы работы с молодежью, находящейся в ТЖС, позволяющей эффективно вывести их на самоподдерживающуюся жизненную социализацию при помощи комплекса апробированных эффективных практик.

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