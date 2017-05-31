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Time сообщил об исчезновении правозащитников на фабрике Иванки Трамп в КНР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360757_ti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429184-ru.html

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31 мая 2017, 13:01       Комментарии

Один из активистов правозащитной организации China Labor Watch, исследовавший условия труда работников обувной фабрики, принадлежащей Иванке Трамп, задержан полицией. Двое других пропали без вести, сообщает Лента.ру со ссылкой на Time.
По словам жены задержанного, 30 мая ей позвонили сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что ее мужа обвиняют в незаконных методах сбора информации.
В свою очередь директор China Labor Watch Ли Цян рассказал, что потерял контакт со своими сотрудниками в прошлые выходные. По его словам, активисты, скорее всего содержатся под стражей и не могут выйти на связь.
Ранее правозащитники уже публиковали данные о нарушениях условий труда на двух предприятиях, принадлежащих Иванке Трамп, расположенных в Китае. Однако никаких доказательств предоставлено не было.
China Labor Watch на протяжении 17 лет изучает условия труда и соблюдение трудового законодательства на заводах и фабриках крупнейших мировых производителей, находящихся на территории Китая. В частности, после публикации информации о нарушениях на фабрике игрушек компании "Уолт Дисней", производство на ней было приостановлено. Кроме того, правозащитники вскрыли факты использования детского труда на заводах-поставщиках комплектующих для концерна Samsung.
35-летняя Иванка Мари Трамп - американская бизнесвумен, бывшая фотомодель и старшая дочь миллиардера Дональда Трампа, ставшего президентом по итогам выборов в ноябре 2016 года. Она является помощником хозяина Белого дома, в то время как ее муж, предприниматель Джаред Кушнер, - старшим советником лидера страны.

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