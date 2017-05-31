Наезд на журналистку: ЖК прокомментировал информацию о своем сотруднике

31 мая 2017, 12:36 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Пресс-служба парламента прокомментировала информацию, что виновник наезда на журналистку Алтынай Джалмамбетову был сотрудником аппарата Жогорку Кенеша.

30 мая водитель на машине марки Toyota сбил журналистку, которая работает в одном из информационных агентств. У нее сломана ключица. Водитель не скрылся с места происшествия, однако, по сообщению ряда СМИ, представлялся Бекзатом - сотрудником аппарата парламента.

В пресс-службе ЖК КР сообщили, что среди штатных сотрудников парламента числится лишь один Бекзат - Мамытов.

"По его словам, 30 мая в дорожно-транспортных происшествиях он не участвовал и к данному инциденту отношения не имеет", - сказали в пресс-службе.

Мамытов находится на своем рабочем месте, добавили в ЖК.