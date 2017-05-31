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Наезд на журналистку: ЖК прокомментировал информацию о своем сотруднике

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429183-ru.html

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31 мая 2017, 12:36       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Пресс-служба парламента прокомментировала информацию, что виновник наезда на журналистку Алтынай Джалмамбетову был сотрудником аппарата Жогорку Кенеша.
30 мая водитель на машине марки Toyota сбил журналистку, которая работает в одном из информационных агентств. У нее сломана ключица. Водитель не скрылся с места происшествия, однако, по сообщению ряда СМИ, представлялся Бекзатом - сотрудником аппарата парламента.
В пресс-службе ЖК КР сообщили, что среди штатных сотрудников парламента числится лишь один Бекзат - Мамытов.
"По его словам, 30 мая в дорожно-транспортных происшествиях он не участвовал и к данному инциденту отношения не имеет", - сказали в пресс-службе.
Мамытов находится на своем рабочем месте, добавили в ЖК.

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